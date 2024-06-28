環泥旗下環球石膏板 取得碳標籤認證

環泥表示，環球石膏板已在台深耕超過三十年，是市占率最高的隔間建材，致力於使用在地原料與回收再生技術打造循環經濟產品，以防火、隔音、耐震、防潮、抗水，以及依建築技術法規規定進行整體系統設計的特點，卓越性能與品質受到市場肯定。