環泥旗下環球石膏板 取得碳標籤認證
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-01 19:37
環泥 (1104-TW) 宣布，旗下環球石膏板「環球石膏板」通過環境部審查，領先其他相關產品取得碳標籤認證，揭示產品碳排量，展現對於綠色消費、責任生產及永續發展的承諾。
環泥表示，環球石膏板已在台深耕超過三十年，是市占率最高的隔間建材，致力於使用在地原料與回收再生技術打造循環經濟產品，以防火、隔音、耐震、防潮、抗水，以及依建築技術法規規定進行整體系統設計的特點，卓越性能與品質受到市場肯定。
環球石膏板廣泛應用於各項建築場域，包括住宅、醫院、飯店、商業辦公大樓與廠辦等，著名案件有台北 101 大樓、台中歌劇院、W Hotel、台積電 (2330-TW) 廠房、高雄展覽館、高雄車站，環泥表示，目前也持續開發以石膏板輕隔間系統為中心的相關建材提供給消費者環保，減碳又施工高效率的產品組合。
環泥強調，氣候變遷越趨嚴峻，世界正努力建立新常態，淨零碳排已是全球共識。身處建材行業上游供應鏈，環泥持續積極推動減碳措施，此次環球石膏板獲得環境部頒發的碳標籤認證，表示企業在產品生命週期內採取多項減碳措施，並針對碳排放數據進行精確測量和披露。
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