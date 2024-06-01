第一金投信高舉日本量化大旗 加入下半年新基金募集戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-01 10:01

上半年投信新基金募集經歷台股 ETF、債券基金與多重資產的廝殺後，年中開始募集持續火熱，新一波就屬日本題材最受矚目，除了多檔日本 ETF 進行募集或募集申請中，第一金投信採取差異化產品定位，將推出第一金量化日本基金，這是今年首檔以量化模型同時結合經理人主動操作的日本基金，基金採取雙量化模型、雙經理操作，人機協作靈活選股，大、小型股不設限，產業切換更靈活，預計在 8 月底開募。

今年投信日本基金募集熱潮

基金名稱 發行進度 類型 第一金量化日本基金 8/26 起募集 主動式海外基金 復華日本龍頭 ETF 7/1 起上市 海外 ETF 台新日本半導體 ETF 7/8 起募集 海外 ETF 中國信託日本 ETF 傘型 (3 檔) 申請中 海外 ETF

資料來源：投信投顧公會網站、各投信，2024/6

日本走出失落 30 年，投資信心上揚，走出通縮擁抱通膨，企業加薪，消費增加，第一金量化日本基金主管經理人黃筱雲指出，每年日本春鬥就是勞資薪資協商的重要過程，今年由勞方大獲全勝，日本整體平均調薪幅度高達 5.28%，創下 33 年來最大漲幅，而大型企業的調薪幅度更高，包括：日本航空 6%、大金空調 8%，日本製鐵更高達 14% 等。

日本邁向大調薪時代，同時也帶動消費動能，與調價的正向循環，日本央行公佈的第一季短觀指標維持在波段高檔 22，服務業短觀上升至 34 優於市場預期值。

此外，從歷史數據觀察，東證一部 EPS 與日圓均值呈現同向變動，根據 Bloomberg 預估數據，今年東證獲利成長率可達 15.3%，6 月底日元對美元匯率觸及 161 日元價位，創下 1990 年峰值，是否進一步帶動企業獲利攀升，值得進一步觀察。

除了企業獲利動能是日股投資的重要理由，相對於台灣市場日股 ETF 只能台幣交易，第一金投信指出，台灣不少民眾是哈日旅遊族，因此在日元一路貶值的同時，也一路買進不少日圓，第一金量化日本基金提供有日元級別，也讓哈日族可以用現有的日元部位布局股票資產，追求日元資產增值的投資機會。

相較於市場上的日股 ETF，或是過去基金同業已發行的主動型日股基金，第一金量化日本基金是首檔採取雙量化模型與雙基金經理人的操作模式，主動操作日本股票型基金，第一金量化日本基金協管理經理人高若慈說明，量化模型是採取科技方式輔助人為選股，雙量化模型為第一金投信與韓國 QRAFT 金融科技公司所合作開發。

包括：一是多因子選股模型，主要考量價值、成長、風險、流動性等因子，考量個股報酬與風險及權重配置等；二是市場風險偏好模型，該模型包括五大模組，趨勢模組、總經模組、系統風險偵測模組、群集模組，及波動模組等，綜合衡量趨勢變化及預警等。

2016 年於韓國首爾成立的 QRAFT 金融科技公司，致力發展金融創新，主要在將 AI 人工智慧相關技術運用於投資和財富管理領域，並運用機器學習等技術，提供金融相關產業與公司，整合性 AI 投資解決方案，以提升資料分析與投資決策效率。

相較市場上的日股 ETF、日股海外基金等，多數投資大型龍頭企業、價值型股票，或是科技、金融、消費等產業主題，第一金量化日本基金在量化模型的輔助下，不鎖定特定產業配置，從目前的模擬投資組合配置觀察，大小型股兼備，龍頭、價值與成長潛力股皆入列，產業切換也靈活自如，廣納科技、製造重工、消費及金融等。