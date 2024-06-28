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台股

〈台幣〉震幅擴大 高低價差1.6角 收升8分至32.45元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-28 17:41

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新台幣終場收在32.45元，升值8分。(鉅亨網資料照)

新台幣今 (28) 日由貶轉升，全日高低價差 1.6 角，終場收在 32.45 元，升值 8 分，台北外匯經紀公司成交值收斂至 10.57 億美元；就全月來看，台北匯市處狹幅整理，單月貶幅 0.09%。

新台幣今日以 32.55 元、貶值 2 分開出後，一度貶至 32.59 元，盤中轉升，終場收在 32.45 元，升值 8 分，全日高低價差 1.6 角。

觀察主要亞幣，韓元飆升多達 0.9%，新台幣升值 0.25%，泰銖升 0.2% 上下，星元升 0.15% 左右，人民幣小升 0.07% 左右，相較主要亞幣，日元仍是相對弱勢，處平盤附近震盪。

統一投顧分析，美國勞動力市場狀況將繼續降溫，使市場預期聯準會 9 月降息機率上升，有利風險資產偏好，季底法人結帳階段完成，今日美國總統候選人辯論又登場，預期行情震盪會加劇。

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