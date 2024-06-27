〈台幣〉量縮一度貶破32.6元 終場轉升2.4分 收32.53元

新台幣 今 (27) 日扭轉貶值態勢，午盤過後轉為升值，終場收在 32.53 元，升值 2.4 分，台北外匯經紀公司成交值則收斂至 12.43 億美元。

新台幣 今日以 32.57 元、貶值 1.6 分開出後，最低來到 32.61 元，但午盤後轉為升值，全日高低價差 8 分。

觀察主要亞幣， 韓元 強勁升值達 0.6%， 泰銖 升 0.25% 上下， 日元 和星元升值約 0.15%， 新台幣 升值 0.07%， 港幣 和 人民幣 處平盤附近。

台北股匯市再度脫鉤，加權指數收跌 80.71 點至 22905.98 點，統一投顧分析，美國科技股修正後反彈，市場等待本周美國公布 5 月個人消費支出物價指數 (PCE)，預計年增率將由 4 月的 2.8% 下滑到 2.6%，核心 PCE 也可望降至 38 個月新低，強化市場降息預期。