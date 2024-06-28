亞泥強化職安 結合AI建置智慧工安平台

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-28 19:50

亞泥 (1102-TW) 強化職安衛生，在台灣的所有據點和子公司，導入 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，且完成第三方驗證，涵蓋率達 100%，隨 AI 智慧時代來臨，亞泥表示，未來會進一步發展智慧工安。

亞泥表示，隨 AI 智慧時代來臨，多年前就建置智慧工安平台，落實科技防災和即時管理，包括人員進出生物辨識、特定施工區域管制、以及現場巡查定位檢點，都以最新科技措施，提升整體安全性。

同時，亞泥創新研發防護設備，包括上升風道防護作業平台、水泥旋窯防護保護罩、以及自動復位欄，這些技術應用除了有效降低工安風險，還能即時發現和處理潛在危險。

亞泥也發揮以大帶小功能，透過安全伙伴計畫，協助提升同業和下游預拌廠的職安管理效能，以 2023 年為例，參與計畫的成員，不僅失能傷害頻率下降 75 %、失能傷害嚴重度下降 98 %、總和傷害指數也下降 67 %。

2024 AREA 亞洲企業社會責任獎（2024 Asia Responsible Enterprise Awards）今 (28) 日在越南舉行頒獎典禮，亞泥的職業安全衛生管理組織和制度完善，符合 SDGs 聯合國永續發展目標，榮獲「健康衛生推廣獎」，這也是亞泥第六度獲得 AREA 殊榮。