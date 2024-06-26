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〈台幣〉季底外資結帳 貶值1.11角至32.554元 創5月初以來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 16:37

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新台幣創5月初以來新低價位。(鉅亨網資料照)

台北股匯市再度脫鉤，儘管台股今 (26) 日再度反彈，收漲 110 點，但在季底外資買匯的影響下，新台幣終場收在 32.554 元，貶值 1.11 角，創 5 月初以來新低價位，台北外匯經紀公司成交值更放大至 16.68 億美元。

新台幣今日以 32.46 元、貶值 1.7 分開出後，午盤過後越走越低，最低來到 32.558 元，創 5 月初以來新低，全日高低價差擴大至 1.08 角。

觀察主要亞幣，新台幣貶值 0.34%，泰銖日元貶約 0.15% 上下，星元貶 0.1%，人民幣小貶約 0.05%，港幣韓元處平盤上下波動。

元大投顧指出，由於甫公布的 6 月美國商諮會消費者信心指數為 100.4，較前月修正值下降，且大幅低於市場預期的 104，顯示高物價與利率不利家庭財務狀況，加上大選等政治因素的不確定性，超額儲蓄用罄，消費者目前轉趨保守，所幸目前勞動市場仍健康，支持整體消費信心高於長期平均，須關注後續美國勞動市場動向。

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