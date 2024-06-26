〈台幣〉季底外資結帳 貶值1.11角至32.554元 創5月初以來新低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 16:37

台北股匯市再度脫鉤，儘管台股今 (26) 日再度反彈，收漲 110 點，但在季底外資買匯的影響下，新台幣終場收在 32.554 元，貶值 1.11 角，創 5 月初以來新低價位，台北外匯經紀公司成交值更放大至 16.68 億美元。

新台幣今日以 32.46 元、貶值 1.7 分開出後，午盤過後越走越低，最低來到 32.558 元，創 5 月初以來新低，全日高低價差擴大至 1.08 角。

觀察主要亞幣，新台幣貶值 0.34%，泰銖、日元貶約 0.15% 上下，星元貶 0.1%，人民幣小貶約 0.05%，港幣和韓元處平盤上下波動。