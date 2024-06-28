輝達股東會明燈，電力股大漲後，下一個單飛大漲的股票會是誰？ 

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:30

今日台股上漲了 126 點，但成交量僅達到 4,359 億元。大華國際投顧分析師張志誠指出，這意味著技術面上雖然有上漲，但成交量卻顯得萎縮。這種情況預示著，如果下週大盤要挑戰 6 月 20 日的缺口 23,131.68 點，成交量必須比今天更大。如果成交量持續萎縮，短線的反攻在遇到 6 月 24 日的缺口壓力時將難以突破。從目前的觀察來看，張志誠認為下週臺北股市繼續上漲的機會依然存在。雖然本週週 K 線收黑，但卻留有長下影線，表明大盤在下週最壞的情況下，若跌破 6 月 25 日的低點 22,503 點，下壓力道會更明顯。但如果未發生，則指數可能會在週 K 線的下影線點數範圍內震盪。

從另一角度看，雖然指數短期內沒有明顯上升空間，但考慮到美國總統候選人辯論白熱化及聯準會各地分行行長對降息時間的不同看法，以及市場對於美國可能加息的擔憂，這些因素可能影響台股的走勢。然而，張志誠分析師認為目前台股成交量處於修正期，短期內出現大幅下跌的可能性不大。除非出現明顯拉升並伴隨放量下壓，否則大盤持續量縮反而是一個好現象，權值股不會大幅拉動指數，投資者可以更容易找到合適的投資方向。

對於投資者，張志誠分析師建議重點關注那些已經具備製作人形機器人技術的公司。因為目前大部分的機器人概念公司，除了較大型的緯創 (3231-TW)、鴻海集團旗下的鴻準(2354-TW) 和一些製造零部件的大型公司外，其他中小型受惠的概念公司仍處於領先反映股價本益比狀態。這是因為機器人早已開始發展，但從簡單的掃地機器人，到能行進和偵測的機器人，再到機器手臂和人形機器人的推出，這一過程在過去原本是漫長的，不過隨著 AI 過去一年與輝達新的 BLACKWELL 架構的推出，AI 機器的演進過程，有可能將會改觀。

張志誠分析師認為，真正影響機器人硬體發展速度的關鍵在於 AI 運算能力在過去幾年的跳躍性增長。未來 AI 運算能力的提升速度將決定人形機器人進入我們日常生活的速度。這也是為什麼很多 AI 機器人公司一旦具備相應技術能力，其股價就會迅速上漲。

最後，下週臺股也需要關注。由於半年即將結束，投資策略應集中在低本益比的公司上。未來最明顯的發展趨勢包括資料中心對電力的需求、新的 800G 光纖需求以及 AI 上游晶片的需求。中國大陸的 AI 和機器人產業也在迅速發展，這對市場技術面有重要影響。

採訪來源: 大華國際投顧 張志誠分析師

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2024.06.28【股市帝國】古典技術# 機器人 #陽程 #佳能 ，能源拉高股先不追後，下周誰能再上？ 抓對方向，獲利就輕鬆 - #張志誠 分析師 台股解盤 #大華國際投顧