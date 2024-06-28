〈焦點股〉迎廣樂觀看各產品線成長 急拉亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 12:13

機殼廠迎廣 (6117-TW) 營收展望樂觀，包含伺服器、電競貨 PC 產品等今年都會成長，其中，伺服器為主要成長動能，激勵今 (28) 日股價開高走高，午盤強攻漲停鎖住 125 元，力拚站回 5 日線。

迎廣今天早盤以 114.5 元開高走高，午盤急拉至漲停板，鎖住 125 元，力拚站回 5 日線，成交量超過 7000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人自 6 月 12 日連 8 賣，合計賣超 5461 張，直至本周一 (24 日) 轉為買方，但周一、周二 (25 日) 僅合計買超 74 張，周三 (26 日)、周四 (27 日) 再度合計賣超 2973 張。

迎廣於法說會時指出，今年包含伺服器、電競貨 PC 產品等今年都會成長，其中伺服器單價較高，因此伺服器還是最主要的成長動能。同時，迎廣也看好今年的水冷占比提高，年底水冷伺服器業務比重有望提升至 1 成。

迎廣說明，目前水冷伺服器機殼占伺服器業務比重約 7 至 8%，預期今年底有望達 10%，明年可突破 30%。

迎廣進一步表示，水冷伺服器可分為 2 大領域，包括自有產品以及客供料，自有產品包含直立式伺服器以及水冷應用工作站，客供料則是整合性機櫃。目前水冷伺服器產品營收主要來自自有產品，認列機殼及組裝費用，不過未來也計畫機櫃方面轉為自供，預期將帶動水冷伺服器營收。