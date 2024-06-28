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〈台股盤後〉AI浪頭掀資金潮湧入 上半年大漲逾5100點或28%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-28 14:14

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〈台股盤後〉AI浪頭掀資金潮湧入 大盤2024年上半年大漲逾5100點或28%。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股在 AI 浪頭掀起資金潮湧入台灣金融市場，加上全球擴廠的台積電 (2330-TW) 漲勢兇猛，台股在 2024 年上半年加權股價指數大漲 5101.44 點，漲幅並且高達 28.45%，市場專家認為，第三季起台股可能呈現大幅度震盪走勢，市場將檢視上半年的以來的電子股 AI 題材能否變現，展現在實際的業績上。

台北股市今 (28) 日由台積電及 AI 機器人概念股重新擔綱，終場上漲 126.27 點或 0.55%，收盤指數報 23032.25 點，收盤站上 2 萬 3000 點的整數關卡，市場成交值爲 4359.06 億元。台股今天也收周線、月線、季線及半年線，但周線未能達成連四紅，留下影線收黑下跌 221.14 點或 0.95%。

至於台股大盤月線收紅，上漲 1858.03 點或 8.77%，月線連 5 紅，季線收漲 2737.8 點或 13.49%，季線 3 紅，台股大盤在 2024 年上半年加權股價指數大漲 5101.44 點，漲幅並且高達 28.45%

同時，台北金融市場今天上演股匯市齊揚走勢，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.501 元，升值 2.9 分，成交金額 5.75 億美元。

資深證券分析師黃漢成指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，看好輝達股價上漲帶動的 AI 相關概念股表現，今天由整理後的機器人概念股有突出表現；同時，在 6 月即將結束，投資人要留意 6 月營收表現好的企業，企業如 5 月業績佳，加上 6 月的好表現，則有第二季獲利表現好的重大潛力；同時，留意低位階的個股，也看好如亞翔 (6139-TW) 股價在低檔盤底獲突破的個股。

黃漢成指出，預估近期台股將在 22503 點到 23406.1 點的高檔區間震盪。

台北股市大盤今天早盤開盤報 22896.72 點，最高 23142.4 點，終場上漲 126.27 點或 0.55%，收盤報 23032.25 點，市場成交值爲 4359.06 億元，由於外資連五日在台股賣超達 926.4 億元，市場也關心今天是有外資認錯回補的買超局面出現。 

護國神山台積電今天也還是全場的焦點，台積電股價終場收在 966 元，較昨日上漲 6 元或 0.63%，成交量 3.9 萬張，個股的成交值達 376 億元；此外，今天的鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 等權值股價都收紅；整體電子股指數上漲 0.68%，占大盤成交比重 69.51%，但航運及營建指數都收黑。

同時，今天貨櫃航運股萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 長榮 (2603-TW) 同步收黑。ABF 概念股欣興 (3037-TW) 及景碩 (3189-TW) 收收紅，南電 (8046-TW) 收盤下跌。

資深證券分析師黃簡伯儀說，目前台股由多方控盤局勢確立，但預估下半年震盪幅度加大，重要關鍵在 2024 上半年的以來的電子股 AI 題材能否變現，展現在實際的業績上。

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