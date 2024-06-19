集保結算所股東會通過每股配發4.8元股利 董座訂三大發展願景

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-19 18:43

集保結算所今 (19) 日舉行股東會，通過每股配發現金股利 2.9 元及股票股利 1.9 元，董事長林丙輝也訂下今年三大發展願景「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」及「共推金融市場永續發展」。

林丙輝表示，在金管會指導與各界支持下，集保結算所在股票、債券、票券、期貨、基金及跨境保管等多元業務持續增長，也推升去年合併營收成長至 91.6 億元，每股純益 8.28 元，成長率 13%，展現核心業務與創新服務並重的卓越績效。

適逢集保結算所成立 35 週年，林丙輝強調，今年週年慶特別以「集保 35，守護幸福」為主題，實踐幸福職場與社會公益，訂下三大發展願景，透過公司核心價值與數位轉型，完善守護國人金融資產安全，與增進金融市場運作效率。

集保結算所表示，持續研議多項市場數位化創新服務，積極推動跨界、跨業、跨境資料整合，辦理基金募集申報生效審查、完善境內基金集中清算平台服務、提供外國證券複委託保管及更多元便捷的股務數位服務。