遠東醫電攜手台中榮總簽署MOU 合作聚焦三大主軸

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-28 14:16

遠東醫電與台中榮總簽署合作備忘錄，雙方的合作聚焦三大主軸，包含提供科技業海外員工健康一條龍服務、擴大僑務委員會 i 僑卡的僑胞健康服務，以及推動海外智慧醫療交流與會診。

根據行政院主計總處 2023 年底統計資料顯示，2022 年國人赴海外工作人數達 47 萬人，疫後赴海外工作人數逐漸增加，其中，科技業的海外員工有增無減。為保障海外員工的健康，遠東醫電與中榮將攜手合作與國內科技公司為海外台籍員工及在台外籍員工提供健康一條龍服務。

此外，為因應僑委會 i 僑卡照顧僑胞健康的政策，遠東醫電與中榮加入服務陣容，未來將協助提供醫療健檢服務，推動海外醫院智慧醫療交流與會診，也是此次簽約合作的目的。

遠東醫電運用軟硬整合能力，協助海內外醫療院所在全球建置國際醫療服務平台，目前已陸續在歐洲、美國、馬來西亞、越南和印尼相繼落地，該公司計劃未來將持續拓展至新加坡、泰國、菲律賓等東協國家。