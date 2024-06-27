鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估下修至20.47元，預估目標價為401元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 22:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.7元下修至20.47元，其中最高估值22.1元，最低估值17.49元，預估目標價為401元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.1(22.1)
|31.67
|36.67
|最低值
|17.49(18.89)
|22.1
|24.96
|平均值
|20.21(20.46)
|27.17
|30.92
|中位數
|20.47(20.7)
|26.64
|31.31
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,820,000
|66,522,000
|76,491,000
|最低值
|51,865,000
|54,960,000
|59,356,000
|平均值
|53,933,360
|61,530,610
|67,846,570
|中位數
|54,088,500
|61,458,190
|67,580,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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