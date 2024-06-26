search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至300元，幅度約16%

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 18:10

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由300元上修至300元，調升幅度16%。其中最高估值500元，最低估值215元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀1位。

貿聯-KY(3665-TW)今(26日)收盤價為360.5元。近5日股價上漲1.35%，相關其他電子近5日上漲4.78%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22986.690.48%
貿聯-KY360.56.66%

相關權證

貿聯-KY法興 槓桿4.16
加權指數法興 槓桿24.28
加權指數法興 槓桿24.0

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
貿聯KY

59.09%

勝率

#上升三法

偏強
貿聯KY

59.09%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty