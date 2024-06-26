AI助攻 群益看升美股總統大選年勝率

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 11:10

群益金融集團「2024 年第二季總經趨勢與產業論壇」，聚焦美國經濟與現今最受矚目的 AI 科技相關產業的發展與趨勢，群益投顧總經理范振鴻表示，在 AI 新興產業崛起下，美股第一季打破過去慣性，表現強勢，搭配總統大選的偏多行情和未來企業獲利預估將持續成長，進一步提升今年美股上漲的勝率。

群益指出，美國今年是否降息與降息的時間點及次數，以及今年逢美國總統大選年，共和黨的挑戰者川普與現任總統拜登的對決誰能勝出，將會對全球的經濟與股市有深遠重大的影響。

范振鴻說明，據過去統計，美股選舉年做多行情多次發生，總統大選年標普 500 平均漲幅 7%，顯示今年美股上漲機率高，而第一季打破過去慣性表現強勢，搭配總統大選的偏多行情及未來企業獲利預估將持續成長的推動下，進一步提升美股上漲的勝率。