AI助攻 群益看升美股總統大選年勝率
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 11:10
群益金融集團「2024 年第二季總經趨勢與產業論壇」，聚焦美國經濟與現今最受矚目的 AI 科技相關產業的發展與趨勢，群益投顧總經理范振鴻表示，在 AI 新興產業崛起下，美股第一季打破過去慣性，表現強勢，搭配總統大選的偏多行情和未來企業獲利預估將持續成長，進一步提升今年美股上漲的勝率。
群益指出，美國今年是否降息與降息的時間點及次數，以及今年逢美國總統大選年，共和黨的挑戰者川普與現任總統拜登的對決誰能勝出，將會對全球的經濟與股市有深遠重大的影響。
范振鴻說明，據過去統計，美股選舉年做多行情多次發生，總統大選年標普 500 平均漲幅 7%，顯示今年美股上漲機率高，而第一季打破過去慣性表現強勢，搭配總統大選的偏多行情及未來企業獲利預估將持續成長的推動下，進一步提升美股上漲的勝率。
此次論壇獲邀參加的優質企業包括聚陽 (1477-TW)、貿聯 - KY(3665-TW)、勤誠 (8210-TW)、群聯 (8299-TW)、佳世達 (2352-TW)、榮剛 (5009-TW)、國泰金 (2882-TW)、聯強 (2347-TW)、宏碁 (2353-TW) 等多間上市櫃公司。
群益投顧也分享總經、塑化和衛星通訊等產業的發展趨勢與未來展望，其中，衛星通訊是衛星產業中產值最大的一塊，又以地面收發裝置產值最高，就相關硬體設備而言，台灣在衛星通訊相關零組件耕耘已久，高頻設備製造經驗成熟，有機會爭取國外訂單。
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