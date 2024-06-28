鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調升至158.5元，幅度約3.26%
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由153.5元上修至158.5元，調升幅度3.26%。其中最高估值200元，最低估值105元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀3位。
穩懋(3105-TW)今(27日)收盤價為159.5元。近5日股價下跌0.62%，相關半導體類指數近5日下跌2.94%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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