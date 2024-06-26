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鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至20.7元，預估目標價為348元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 18:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.23元上修至20.7元，其中最高估值22.1元，最低估值17.31元，預估目標價為348元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.1(22.1)31.6736.67
最低值17.31(17.31)22.124.96
平均值20.32(20.02)26.7530.82
中位數20.7(20.23)25.3730.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值54,820,00064,603,00070,380,000
最低值51,865,00054,960,00059,356,000
平均值53,843,58060,287,90065,685,470
中位數53,860,00060,503,00066,502,930

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.3725.0215.2214.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		51,051,79153,757,17128,564,37522,537,767

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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