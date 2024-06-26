鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)EPS預估上修至20.7元，預估目標價為348元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 18:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.23元上修至20.7元，其中最高估值22.1元，最低估值17.31元，預估目標價為348元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|22.1(22.1)
|31.67
|36.67
|最低值
|17.31(17.31)
|22.1
|24.96
|平均值
|20.32(20.02)
|26.75
|30.82
|中位數
|20.7(20.23)
|25.37
|30.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|54,820,000
|64,603,000
|70,380,000
|最低值
|51,865,000
|54,960,000
|59,356,000
|平均值
|53,843,580
|60,287,900
|65,685,470
|中位數
|53,860,000
|60,503,000
|66,502,930
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|14.37
|25.02
|15.22
|14.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|51,051,791
|53,757,171
|28,564,375
|22,537,767
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3665/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至300元，幅度約16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至520元，幅度約5.77%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估下修至3.72元，預估目標價為100元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至77.27元，預估目標價為4000元
鉅亨號貼文看更多
下一篇