盤後速報 - 志超(8213)下週(7月4日)除息1元，預估參考價38.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
志超(8213-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月27日)收盤價39.10元計算，預估參考價為38.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
志超(8213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|39.10
|1.0
|2.56%
|0.0
|2023/06/27
|41.5
|2.5
|6.02%
|0.0
|2022/06/23
|46.35
|5.0
|10.79%
|0.0
|2021/06/29
|50.9
|3.5
|6.88%
|0.0
|2020/06/11
|38.2
|2.5467
|6.67%
|0.0
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