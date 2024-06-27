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鉅亨速報

盤後速報 - 志超(8213)下週(7月4日)除息1元，預估參考價38.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

志超(8213-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月27日)收盤價39.10元計算，預估參考價為38.1元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.56%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

志超(8213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。近5日股價下跌0.76%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 39.10 1.0 2.56% 0.0
2023/06/27 41.5 2.5 6.02% 0.0
2022/06/23 46.35 5.0 10.79% 0.0
2021/06/29 50.9 3.5 6.88% 0.0
2020/06/11 38.2 2.5467 6.67% 0.0

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