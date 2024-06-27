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鉅亨速報

盤後速報 - 達方(8163)下週(7月4日)除息4元，預估參考價65.6元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

達方(8163-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月27日)收盤價69.60元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

達方(8163-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件。電腦週邊產品。近5日股價上漲2.73%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 69.60 4.0 5.75% 0.0
2023/07/11 46.0 3.0 6.52% 0.0
2022/07/07 38.6 3.0 7.77% 0.0
2021/08/23 43.4 2.5 5.76% 0.0
2020/07/09 40.2 2.3 5.72% 0.0

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