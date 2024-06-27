盤後速報 - 達方(8163)下週(7月4日)除息4元，預估參考價65.6元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
達方(8163-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月27日)收盤價69.60元計算，預估參考價為65.6元，息值合計為4.0元，股息殖利率5.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
達方(8163-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子零組件。電腦週邊產品。近5日股價上漲2.73%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|69.60
|4.0
|5.75%
|0.0
|2023/07/11
|46.0
|3.0
|6.52%
|0.0
|2022/07/07
|38.6
|3.0
|7.77%
|0.0
|2021/08/23
|43.4
|2.5
|5.76%
|0.0
|2020/07/09
|40.2
|2.3
|5.72%
|0.0
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