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鉅亨速報

盤後速報 - 建新國際(8367)下週(7月4日)除息2.5元，預估參考價46.55元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

建新國際(8367-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月27日)收盤價49.05元計算，預估參考價為46.55元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

建新國際(8367-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶裝卸業。運輸業。報關業。近5日股價上漲0.1%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 49.05 2.49994 5.1% 0.0
2023/07/11 46.2 2.49994 5.41% 0.0
2022/07/14 37.2 2.8 7.53% 0.0
2021/08/05 65.7 1.5 2.28% 0.0
2020/07/09 25.7 1.1 4.28% 0.0

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