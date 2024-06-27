盤後速報 - 建新國際(8367)下週(7月4日)除息2.5元，預估參考價46.55元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
建新國際(8367-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月27日)收盤價49.05元計算，預估參考價為46.55元，息值合計為2.5元，股息殖利率5.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
建新國際(8367-TW)所屬產業為航運業，主要業務為船舶裝卸業。運輸業。報關業。近5日股價上漲0.1%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|49.05
|2.49994
|5.1%
|0.0
|2023/07/11
|46.2
|2.49994
|5.41%
|0.0
|2022/07/14
|37.2
|2.8
|7.53%
|0.0
|2021/08/05
|65.7
|1.5
|2.28%
|0.0
|2020/07/09
|25.7
|1.1
|4.28%
|0.0
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