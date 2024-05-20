志超旗下宇環暫停高雄前鎮汽車板廠生產 採接單全外包模式營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 17:24

由志超科技 (8213-TW) 持股 44.21% 的宇環 (3276-TW) 今 (20) 日宣布暫停高雄前鎮汽車板廠 (志昱科技) 的 PCB 自行生產業務，採全單外包方式生產交貨，公司決定先暫時停止自行生產業務，後續於合適時機生產利潤可期的狀況下，再行啟動。

宇環預期藉由此一營運模式調整，可降低目前營運虧損，並進行營運的調整。

宇環 2024 年第一季營收 3.43 億元，爲負毛利率，稅後虧損 810 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.12 元。

宇環控有高雄前鎮汽車板廠 (志昱科技)，目前月產能約爲 40 萬呎，爲志超集團 2015 年因日商日立化成集團停止在台的 PCB 及電裝品業務分割而接手，隨後並改由集團旗下宇環所控及經營，這也是志超由光電板、資訊生產跨入汽車板生產的起點。