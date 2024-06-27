search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 王品(2727)下週(7月4日)除息14.94元，預估參考價225.06元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

王品(2727-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.94元。

以今日(6月27日)收盤價240.00元計算，預估參考價為225.06元，息值合計為14.94元，股息殖利率6.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

王品(2727-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐館業。近5日股價上漲0.84%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 240.00 14.94369 6.23% 0.0
2023/09/07 282.0 3.84776 1.36% 0.995181
2021/08/23 130.5 4.3648 3.34% 0.0
2020/07/23 79.5 4.4437 5.59% 0.0
2019/06/24 84.5 4.393264 5.2% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22905.98-0.35%
王品240-0.41%

相關權證

王品法興 槓桿7.22
加權指數法興 槓桿4.83
加權指數法興 槓桿0.02

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty