盤後速報 - 王品(2727)下週(7月4日)除息14.94元，預估參考價225.06元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
王品(2727-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利14.94元。
以今日(6月27日)收盤價240.00元計算，預估參考價為225.06元，息值合計為14.94元，股息殖利率6.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
王品(2727-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為餐館業。近5日股價上漲0.84%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|240.00
|14.94369
|6.23%
|0.0
|2023/09/07
|282.0
|3.84776
|1.36%
|0.995181
|2021/08/23
|130.5
|4.3648
|3.34%
|0.0
|2020/07/23
|79.5
|4.4437
|5.59%
|0.0
|2019/06/24
|84.5
|4.393264
|5.2%
|0.0
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