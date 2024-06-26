〈台股開盤〉台積電、聯發科續強 上漲逾百點開出 站上2萬3整數關卡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 09:33

台股昨日大盤的由黑翻紅表現，主要在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 及鴻海 (2317-TW) 的力爭上游，終場加權指數收漲 0.27%，26 日的台股大盤以 22938.57 點上漲逾百點開出後震盪向上收復 2 萬 3000 點關卡，一度來到 23074.74 點高點，預估全場成交值爲 4000 億元，台積電及鴻海延續強勢。

市場專家指出，台北股市上攻的多頭掌控盤面的優勢格局還在，指數將在 5 日線附近的高檔區間震盪，類股將持續輪動，但目前來看，大盤指數即使突破 23406.1 點的高點，再上漲也有限。。

台北股市 26 日早盤開在 22938.57 點，最高 23074.74 點，最低 22938.57 點，預估全場成交值爲 4000 億元。

資深證券分析師黃漢成指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，看好輝達股價上漲帶動的 AI 相關概念股表現；但注意市場資金有流入非電子股趨勢；同時，在 6 月即將結束，投資人要留意 6 月營收表現好的企業，具有第二季獲利表現好的重大潛力；同時，在各公司進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股，也看好如王品 (2727-TW) 約 15 元除息行情表現。

電源龍頭台達電 (2308-TW) 25 日在三大法人資金力拱下，股價一度衝上 391.5 元天價，終場收 387 元，為收盤新高價，市值首度突破兆元，今天早盤台達電股價上漲 2 元，台達電是現階段台積電、鴻海、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 之後，第五家市值突破兆元的上市櫃電子股。