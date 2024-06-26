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台股

〈台股開盤〉台積電、聯發科續強 上漲逾百點開出 站上2萬3整數關卡

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-26 09:33

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〈台股開盤〉大盤上漲逾百點開出 站上2萬3整數關卡 台積電上漲。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股昨日大盤的由黑翻紅表現，主要在台積電 (2330-TW)、台達電 (2308-TW) 及鴻海 (2317-TW) 的力爭上游，終場加權指數收漲 0.27%，26 日的台股大盤以 22938.57 點上漲逾百點開出後震盪向上收復 2 萬 3000 點關卡，一度來到 23074.74 點高點，預估全場成交值爲 4000 億元，台積電及鴻海延續強勢。

市場專家指出，台北股市上攻的多頭掌控盤面的優勢格局還在，指數將在 5 日線附近的高檔區間震盪，類股將持續輪動，但目前來看，大盤指數即使突破 23406.1 點的高點，再上漲也有限。。

台北股市 26 日早盤開在 22938.57 點，最高 23074.74 點，最低 22938.57 點，預估全場成交值爲 4000 億元。

資深證券分析師黃漢成指出，台股大盤指數在高檔持續以震盪格局行進中，看好輝達股價上漲帶動的 AI 相關概念股表現；但注意市場資金有流入非電子股趨勢；同時，在 6 月即將結束，投資人要留意 6 月營收表現好的企業，具有第二季獲利表現好的重大潛力；同時，在各公司進行除權、除息進入旺季，留意低位階的個股，也看好如王品 (2727-TW) 約 15 元除息行情表現。

在台股權值方面，台積電、鴻海及廣達 (2382-TW)) 走勢向上，而重電股士電 (1503-TW)、華城 (1519-TW) 股價在平盤震盪；貨櫃航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 開盤持平。但市場指出有大量的空運訂單由海運轉來，但沒有太激勵早盤的華航 (2610-TW) 及 長榮航 (2618-TW) 表現。

電源龍頭台達電 (2308-TW) 25 日在三大法人資金力拱下，股價一度衝上 391.5 元天價，終場收 387 元，為收盤新高價，市值首度突破兆元，今天早盤台達電股價上漲 2 元，台達電是現階段台積電、鴻海、聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 之後，第五家市值突破兆元的上市櫃電子股。

今天大盤電子股指數上漲 0.99%，成交占大盤比重 67%，金融股指數下跌 0.5%，占大盤 17.2%。

今晨收盤美股主要指數表現，道瓊指數下跌 299.05 點，或 0.76%，收 39,112.16 點。那斯達克指數上漲 220.84 點，或 1.26%，收 17,717.65 點。S&P 500 指數上漲 21.43 點，或 0.39%，收 5,469.3  點。費城半導體指數上漲 96.14 點，或 1.79%，收 5,467.66 點。NYSE FANG + 指數上漲 164.36 點，或 1.50%，收 11,136.04 點。輝達 (NVDA-US) 上漲 6.76%，台積電 ADR (TSM-US) 也上漲。

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台積電鴻海大立光台股指數

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道瓊指數39112.16-0.76%
費城半導體5467.661.79%
集中市場加權指數23034.790.69%
長榮航37.80.13%
華航23.6-0.21%
萬海89.9-1.96%
陽明75.2-1.70%
長榮201.5-0.25%
士電296-0.34%
廣達311.52.13%
王品2420.62%
鴻海212.50.71%
台達電387.50.13%
台積電9561.16%
聯發科14252.89%
華城919-0.11%
台積電172.592.85%
輝達126.096.76%

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士電法興 槓桿2.68
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