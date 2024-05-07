〈焦點股〉觀光股王爭霸戰再起 晶華睽違一年擠下王品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 09:44

連鎖飯店業者晶華 (2707-TW) 第一季稅後純益 4.25 億元，年增 17.46%，每股純益 (EPS)3.33 元，創同期新高，今年獲利展望樂觀，近期股價走勢偏強，今 (7) 日早盤突破 250 元價位，創去年 7 月以來新高，並擠下王品 (2727-TW)，暌違近一年重回觀光股王寶座。

市場期待兩岸觀光政策鬆綁，不過，晶華表示，疫情前陸客占比很小，國際來客主要是日客和歐美商務客。

晶華指出，今年以來台北晶華整體住房率甚至較 2019 年更好，推升台北晶華第一季住房率達 80%，平均房價超過 6600 元，接下來將有新據點北投晶泉丰旅預計 8 月開始營運，將新增營運動能。

而太魯閣晶英酒店因花蓮地震因素暫時歇業中， 4-6 月停業對集團整體營收影響約 2-3%，晶華主要隨國家公園開放政策做滾動式調整。