盤後速報 - 南染(1410)下週(7月5日)除息0.3元，預估參考價37.25元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
南染(1410-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月28日)收盤價37.55元計算，預估參考價為37.25元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
南染(1410-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為絲棉毛合成化學纖維織品之印染及樹脂加工定型整理業務。前各項有關產品及原材料之買賣,進出口布匹業務。工業廠房開發租售,廠房出租,倉庫出租,辦公大樓出租業。近5日股價下跌1.32%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|37.55
|0.3
|0.8%
|0.0
|2023/07/04
|37.85
|0.8
|2.11%
|0.0
|2022/07/18
|34.15
|1.3
|3.81%
|0.0
|2021/07/15
|34.0
|0.9
|2.65%
|0.0
|2020/06/23
|34.05
|1.0
|2.94%
|0.0
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