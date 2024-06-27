〈台股開盤〉台積壓盤權值走弱 開盤一度下跌200點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-27 09:42
台股今 (27) 日在電金傳權值全面回檔下，開盤下跌 127 點，以 22859.93 點開出，早盤一度下挫 200 點，再度失守 10 日線，估量來到 4400 億元。
台積電今日下跌 9 元或 0.9%，以 951 元開出；鴻海開盤下跌 2 元，但隨後走高翻紅漲近 1%，聯發科在平盤下震盪、廣達一度跌 2%，失守 300 元大關。
其他像是台達電、日月光投控等均走弱，和碩更是重挫逾半根停板，世芯 - KY 也跌 4%、微星、大立光、矽力 *-KY、群創等均跌 2%。
金融股同樣走弱，元大金跌近 4%、國泰金、玉山金、永豐金、中租 - KY 等都是今天較弱的指標；傳產方面，遠東芯、潤泰新、台塑化等表現相對低迷。
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