外資5天賣台股930億 面板雙虎再成土洋法人多空激戰標的

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-27 17:15

台股今 (27) 日權值股拉回修正下，僅靠鴻海苦撐跌幅收斂，終場跌 80.71 點，以 22905.98 點作收，成交量 4415.31 億元。三大法人今天合計賣超 177.17 億元，外資再提款 167.31 億元，面板雙虎友達、群創再度成為今天土洋法人多空激戰對象。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資呈現連 5 賣，再提款 167.31 億，連續 5 個交易日共賣超 930 億元；自營商同站賣方，賣超 37.44 億元；投信則買超 27.58 億元，三大法人合計賣超 177.17 億元。

外資今天最青睞友達，買超友達 5.6 萬張，同時也買超華航 4.4 萬張，長榮航 3.2 萬張，興富發 1.8 萬張，和碩 1.1 萬張，華通 9340 張，元大金 9332 張，國泰金 8918 張，鴻海 8015 張，以及台塑 7440 張。

外資賣超部分，群創遭外資減碼 4.1 萬張，成為外資賣超第一名，本周已遭賣超 20 萬張；另外也減碼聯電 2.3 萬張，兆豐金 1.5 萬張，遠東新 1.4 萬張，中鋼 1.3 萬張，南亞 1.2 萬張，華新 1.1 萬張，中租 - KY 1 萬張，訊舟 8258 張。ETF 方面，00878 國泰永續高股息以及 00929 復華台灣科技優息也都遭外資賣超逾 1 萬張。

投信今天最偏愛遠東新，加碼遠東新 1.5 萬張，另外，也買超長榮航 1.4 萬張，兆豐金 1.3 萬張，聯電 1.1 萬張，華航 1.1 萬張，南亞 7264 張，華新 6516 張，亞泥 6305 張，國票金 6238 張，大聯大 4308 張。