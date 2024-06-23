〈熱門股〉訊芯-KY挾CPO題材 周漲25%創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-23 08:10

鴻海 (2317-TW) 旗下封測廠訊芯 - KY(6451-TW) 預計 CPO 相關產品將自 7 月開始小量出貨，在議題延燒下，股價再度飆漲，最高一度達 270 元，創下歷史新高價，但周五開始因被列入處置股，量縮下挫近半根，周漲幅仍高達 25.18%。

法人指出，訊芯 - KY 長久以來深耕系統封裝與光收發模組技術，加上與美系客戶合作，可望將兩種技術整合，在 CPO 領域嶄露頭角，預期 7 月 51.2Tbps 規格之 CPO 相關產品就可開始小量出貨，並於 2025 年顯著成長。

訊芯 - KY 也與主要美系客戶持續開發下一代 102.4Tbps 之 CPO 產品，預期 2025 年底推出，由於訊芯 - KY CPO 產品主要應用於 AI 相關高階交換器，單價大幅高於非 CPO 型產品，預估明年高速光纖收發模組營收占比提升至 60%，較今年 50% 增加。