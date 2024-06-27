第一銀行主辦越南前三大鯰魚出口水產「晨星集團」7800萬美元聯貸 超額認購1.56倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-27 10:16

響應新南向政策，並支持當地越資企業，第一銀行胡志明市分行與越南前三大鯰魚出口水產公司「Sao Mai Group Corporation(晨星集團)」完成 7800 萬美元聯貸案，超額認購 1.56 倍，昨（26）日於越南胡志明市舉辦簽約儀式，由晨星集團創辦人黎清順及第一銀行副總經理王邦旭共同主持。

本次聯貸資金主要係充實中期營運週轉金，原訂募集金額為 5000 萬美元，在臺資銀行熱烈支持下，獲得 1.56 倍超額認購達 7800 萬美元，並徵有越南當地銀行開立之擔保信用狀（SBLC），參貸銀行另有永豐銀行、中國輸出入銀行、華南銀行、臺灣銀行、臺灣中小企銀及彰化銀行等 6 家臺資銀行共同攜手合作。

「晨星集團」成立於 1997 年，初期由黎清順創辦「安江省星美建設投資股份公司」，以營建小型工程案為主，隨越南經濟蓬勃發展，營運規模持續成長，拓展營業項目至開發不動產、水產業、旅遊餐飲業及太陽能發電等，2010 年於越南上市，2014 年進行垂直整合，將公司型態改為集團控股公司並更名為「Sao Mai Group Corporation （晨星集團）」，躍升為越南前三大鯰魚出口水產公司。