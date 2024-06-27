搶頭香！國壽在星國設SPV 完成6億美元海外債籌資

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-27 09:43

國內壽險龍頭國泰人壽宣布，在海外債券市場透過其全資持有之特定目的國外籌資事業 Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 完成 10 年期 6 億美元次順位普通公司債券定價，定價水準為 T10+170 基點 (以 10 年期美國公債利率為基準利率)，發行收益率為 5.988%，債券發行評級為 BBB+/BBB+ ( 標普 / 惠譽) 。以最終認購金額來看，超額認購約 3 倍。

國泰人壽本週於 6 月 24 日起進行為期 2 天的投資人交易路演，地點選擇在亞太區金融中心新加坡和香港，共吸引超過 90 名投資人參與一對一 / 多投資者會議，最終於 6 月 26 日成功定價於 T10+170 基點，發行收益率為 5.988%，票面利率為 5.95%，發行規模為 6 億美元，高於原本預估的 5 億美元。

投資人屬性分布方面，基金 / 資產管理公司佔 72%，保險 / 退休基金佔 17%，銀行佔 7%，其他佔 4%。

Citigroup、J.P. Morgan、Morgan Stanley 為本次發行承銷商。

本次債券之發行結構，Cathaylife Singapore Pte. Ltd. 為發行人，國泰人壽為保證人，無條件、不可撤銷地保證該債券到期本息的全額償付。募集資金用途為強化國泰人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

本次國泰人壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，將有助拓展國壽的籌資管道並強化清償能力。