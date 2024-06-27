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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.1元，預估目標價為21.80元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 04:00

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.1元，其中最高估值1.5元，最低估值0.95元，預估目標價為21.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.5(1.26)2.112.42.84
最低值0.95(0.95)1.221.422.84
平均值1.11(1.09)1.491.782.84
中位數1.1(1.07)1.491.742.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值252.17億279.05億288.81億275.69億
最低值242.20億251.35億206.49億275.69億
平均值246.93億259.72億262.85億275.69億
中位數247.13億258.81億265.48億275.69億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入208.25億55.95億19.08億121.68億215.93億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCL

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