鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至3.39元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:00
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.45元下修至3.39元，其中最高估值4.11元，最低估值2.96元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.11(4.11)
|3.92
|3.68
|3.27
|最低值
|2.96(2.96)
|2.3
|2.49
|3.27
|平均值
|3.45(3.5)
|3.25
|3.3
|3.27
|中位數
|3.39(3.45)
|3.29
|3.36
|3.27
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,058.39億
|1,064.36億
|1,058.59億
|1,044.37億
|最低值
|851.52億
|794.89億
|863.57億
|1,044.37億
|平均值
|956.20億
|920.30億
|948.66億
|1,044.37億
|中位數
|958.87億
|935.73億
|945.36億
|1,044.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.56
|0.21
|3.03
|5.59
|3.83
|營業收入
|766.19億
|527.45億
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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