〈美股13F報告〉沙國主權財富基金Q1美股持倉砍半 減碼科技股

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-16 09:06

根據最新申報文件，截至第一季，沙烏地阿拉伯主權財富基金大幅削減所持的美國股票數量，美股持倉數砍半。

周三 (15 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 13F 文件顯示，截至 3 月 31 日，總部位於利雅德的公共投資基金 (PIF) 共持有市值約 180 億美元的美國股票，遠低於去年底的 350 億美元。

文件顯示 PIF 不再持有大量的科技股，像是亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Salesforce(CRM-US)等，該基金原先在這三檔科技股的持倉規模分別超過 6 億美元。相較於直接持有這些與其他科技股，PIF 選擇持有少數股票的買權，此舉能幫助其對風險資本較少的公司維持一定的曝險。

PIF 同時清空去年底前持有的所有金融股和旅遊股，包含 6.02 億美元的貝萊德 (BLK-US)、9.42 億美元的嘉年華郵輪(CCL-US) 以及 7.57 億美元的的 Booking(BKNG-US)。