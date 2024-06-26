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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為21.80元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.03元，其中最高估值1.26元，最低估值0.92元，預估目標價為21.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.26(1.23)1.912.242.71
最低值0.92(0.92)1.21.382.71
平均值1.07(1.02)1.461.752.71
中位數1.03(1.01)1.471.722.71

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值249.60億276.71億288.81億272.78億
最低值242.20億251.35億206.49億272.78億
平均值246.41億259.53億262.28億272.78億
中位數247.04億258.84億264.98億272.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入208.25億55.95億19.08億121.68億215.93億

詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCL

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