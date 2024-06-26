鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉年華集團(CCL-US)EPS預估上修至1.03元，預估目標價為21.80元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 14:00
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對嘉年華集團(CCL-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.03元，其中最高估值1.26元，最低估值0.92元，預估目標價為21.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.26(1.23)
|1.91
|2.24
|2.71
|最低值
|0.92(0.92)
|1.2
|1.38
|2.71
|平均值
|1.07(1.02)
|1.46
|1.75
|2.71
|中位數
|1.03(1.01)
|1.47
|1.72
|2.71
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|249.60億
|276.71億
|288.81億
|272.78億
|最低值
|242.20億
|251.35億
|206.49億
|272.78億
|平均值
|246.41億
|259.53億
|262.28億
|272.78億
|中位數
|247.04億
|258.84億
|264.98億
|272.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|208.25億
|55.95億
|19.08億
|121.68億
|215.93億
詳細資訊請看美股內頁：
嘉年華集團(CCL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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