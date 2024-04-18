M31 5奈米IP完成矽驗證 助力全球AI應用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 19:07

矽智財供應商 M31(6643-TW) 今 (18) 日宣佈，5 奈米先進製程的高速介面 IP MIPI C/D-PHY 和記憶體介面 ONFI v5.1 I/O，均已完成矽驗證，USB4 PHY IP 也已在進行驗證中，為 AI 與邊緣運算所需的傳輸、存儲設計提供高可靠性的關鍵性產品，並於 CadenceLIVE 矽谷大會上展示此項里程碑，加速 AI 技術發展與應用。

M31 看好，隨著 AI 高算力時代的到來，AI 晶片加速深度開發並大量應用於雲端資料中心、智慧手機和自駕車等領域，先進製程解決方案能夠提供 AI 與 HPC 應用所需的高資料量傳輸、低功耗和高效能存儲，其中包括 USB4 PHY IP，採用低功耗和電源雜訊補償技術，將資料傳輸速率提升至 40Gbps，並支援 Type-C、USB3.2 和 USB2.0，確保應用的高度相容性。

MIPI C/D PHY 則為高解析度和成像顯示提供低功耗和成本效益的組合技術，符合車規 ASIL-B 驗證規範，可應用於智能移動設備、AR/VR/MR 和車載系統。

對於海量資料存儲與交互需求，M31 的 ONFI v5.1 則支援最高速度達 3.6Gb/s 的高速介面性能，幫助大幅提升整體介面傳輸速度，推動現今 AI 運算所需的大量資料之間的無縫通信能力。

M31 北美區總經理邱國書表示，很榮幸於半導體與 EDA 年度盛會展示 M31 的豐碩成果，本次所發表的先進製程矽智財解決方案，能滿足 AI 世代的高速運算應用，並進一步展現 M31 的卓越研發實力。