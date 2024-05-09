〈M31法說〉今年費用估增2成以上 拚營收增幅與費用相當

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-09 18:35

IP 業者 M31(6643-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理張原熏坦言，因應海外地區研發費用增加，今年營業費用估增長 20-25%，也希望在擴大投入資源下，今年營收增幅能與費用增幅相當，全年維持雙位數百分比成長的目標。

張原熏指出，第一季營收因中國與美國客戶計畫遞延，導致營收不如預期，不過，公司持續跟大型公司合作，希望市場給予公司多一點期待，同時也不斷往先進製程推進，預期今年先進製程營收比重就可達 50-60%。

張原熏說，中國客戶第二季開始導入先進製程 ADAS 系統，與北美客戶的合作也已經進展至 4 奈米與 3 奈米，並在下半年開始投入 2 奈米製程開發，有助營運開創新的可能性。

M31 第一季營業費用高達 3.39 億元，年增 26.5%，張原熏說，M31 今年費用年增幅估落在 20-25%，會努力讓營收增幅跟上費用支出的增幅，全年營收朝雙位數方向努力。