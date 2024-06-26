【量大強漲股整理】AI四大主流噴出後，七月份主流股看誰表現?

鉅亨研報 2024-06-26 17:46

加權指數，今日開高走高，終場上漲 110.72 點，收在 22986.69 點，成交量 4613 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 82.48 億，投信買超 57.83 億，自營商買超 12.51 億，三大法人合計賣超 12.14 億，其中，投信連 3 買，累計 186.12 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.76%，標普 500 指數上漲 0.39%，納指上漲 1.26%，費半上漲 1.79%，美國財政部長葉倫日前受訪時強調，她本人沒有看到美國經濟衰退的「基礎」，預估聯準會明年將實現達成 2% 通膨目標，這一預期比決策者所預測的時間要快，瑞銀表示，儘管自新冠疫情爆發以來經濟數據出現了異常波動，但某些趨勢現在似乎已經確定，預計聯準會將於 9 月開始降息，AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 6.76%，收在 126.09 美元，連續三個交易日收黑後再度大漲，周三即將召開股東會，說明營運狀況和未來展望；台股方面，加權指數，開高震盪走高，終場上漲 110.72 點，收在 22986.69 點，連續兩日站穩 10 日線，預期短期有望繼續上攻，再創歷史新高，本周五即將公布美國 5 月個人消費支出物價指數 ( PCE )，市場預期 PCE 為 2.62%，核心 PCE 為 2.56%，如公佈數據低於預期，則通膨降溫進度順利，聯準會有望加速降息。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.59%，收在 960 元，外資滙豐證券最新報告指出，台積電受惠 AI、高效能運算（HPC）商機，加上 3 奈米技術提升，穩居全球晶圓代工霸主，並將調漲代工價格，建議「買進」，目標價由 1,025 元大升至 1,370 元，為內外資最高價；未來仍有高達四成空間可期；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.47%，收在 210 元，系外資將鴻海列為亞太科技類股首選，看好鴻海將受惠蘋果 AI iPhone 換機潮，加上電動車客戶下半年挹注，將成為長期成長動能，將目標價從 210 元調升至 255 元，假設 AI 貢獻加快、iPhone 出貨強勁，最樂觀情境的目標價將上看 357 元；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.44%，收在 1405 元，聯發科過去對 5G 旗艦型晶片進行重大投資，取得很好的發展，市占率一直增加，經營團隊有信心未來 3~5 年將快速成長。

(6869-TW) 雲豹能源，亮燈漲停，收在 214.5 元，再創歷史新高，5 月營收 2.57 億，月增 21%，年增 59%，發言人張建偉表示，輝達提出的綠電採購量相當驚人，即使全台所有綠電業者都把電賣給輝達也還不夠，目前已計畫開發 160MW 漁電型太陽能電廠，擴大綠電供應，此外，旗下子公司煒盛環科奪下台北市濱江水資源再生中心標案，工程加上擴充營運代操總金額高達 98.88 億元，預計 2029 年完工，2030 年正式營運，將會長期貢獻營收。

(6873-TW) 泓德能源，亮燈漲停，收在 208 元，再創歷史新高，5 月營收 2.15 億，月增 43%，2023 年泓德旗下子公司星星電力，綠電簽約量 超過 18 億度電，年增 10 倍，全台轉供據點超過 600 個，已經成為台灣綠電巨頭，未來有望接到輝達的訂單，長期貢獻營收。

(6806-TW) 森崴能源，亮燈漲停，收在 162.5 元，再創波段新高，5 月營收 14.02 億，月增 10%，年增 152%，子公司寶崴海事工程打造的 4000 頓重吊船巨人號已順利抵台，表示台電 2 期風電正式進入實質海事工程施工階段，2024 年森崴能源預期認列的工程款高達 231 億，總營收將翻倍成長。

佳螢點名預告 AI 四大主流點名預告 COWOS + 散熱 + ODM+CPO 雙雙噴出

(2486-TW)一詮，股價亮燈漲停，收在 132 元，再創歷史新高，工研院研發「全球散熱能力最強的相變化水冷技術」，可達全球最高千瓦散熱水準，超越目前散熱技術一倍以上，已與一詮合作生產，交貨給數家國際 AI 晶片大廠驗證中；一詮已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，更傳出高階均熱片成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，並在今年第 2 季開始出貨，成長動能可期。

CPO 黑馬股，(3450-TW) 聯鈞，股價亮燈漲停，收在 126.5 元，收盤再創波段新高，佳螢早就 5.17 領先預告 CPO 之中，具有轉機題材，聯鈞終結連五季虧損 Q1EPS 由虧轉盈，所以爆發力最強! 更是 CPO 裡面我們低位階卡位的持股! 附上簡訊為證!

(3450-TW) 聯鈞，5 月合併營收 5.75 億，年增 37%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，2024Q1 產能利用率已經超過 85%，直接帶動聯鈞毛利率上升，未來的營收和獲利雙雙可期，股價噴出，通通領先預告在前面!

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AI 四大主流噴出後

七月份主流股看誰表現?

都在影片中分析給你知道

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6/26 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2486-TW) 一詮

(3450-TW) 聯鈞

(6869-TW) 雲豹能源

(1540-TW) 喬福

(3296-TW) 勝德

(4976-TW) 佳凌

(3652-TW) 精聯

(3712-TW) 永崴投控

(3047-TW) 訊舟

(3686-TW) 達能

(1709-TW) 和益

(6152-TW) 百一

(3055-TW) 蔚華科

(2467-TW) 志聖

(1560-TW) 中砂

(3149-TW) 正達

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師