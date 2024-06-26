運用數據開拓新事業 一卡通總座：今年目標虧損縮至1億以下

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-26 19:47

一卡通目前擁有 640 萬電支用戶，一個月平均儲值金額高達 189 億元，總經理鄭鎧尹強調，具備規模用戶、規模場景，才有數據運用的機會，因此，一卡通積極開拓新事業業務，攜手安聯投信、王道銀行等合作夥伴開拓新服務，增加用戶數，一卡通虧損持續收斂，今年目標是縮至 1 億元以內，終極目標則是轉虧為盈。

一卡通遍及全台灣的交通場域，擁有相當多的電支使用者，以及董總背景優勢，董事長廖泰祥本身是從 SAP 出來，對於數位熟悉度很高，而總經理鄭鎧尹也擁有數據行銷背景，為前 iKala 共同創辦人暨營運長。

鄭鎧尹說，一卡通收益較大來源主要有三，一是電支的手續費收入，二為電票手續費收入，三則是儲值卡收入，其他新事業業務也在持續開拓中，包括利用數據跟王道銀行等合作夥伴進一步開拓新服務。

鄭鎧尹強調，不會去跟街口、全支付等同業比較，他跟董事長這一任最大的任務，就是調整一卡通的財務狀況，轉虧為盈為終極目標，希望短期內可達標。

事實上，一卡通虧損持續收斂，去年已經收斂到 1.11 億元，前一年則是負 1.8 億元，去年營收成長幅度達 49%，帶動虧損收斂的主要原因，包括新事業的收入及 IP 票卡，去年有合作到多家大型 IP。鄭鎧尹說，一卡通虧損收斂速度很快，今年目標還是繼續向下收斂，希望能到 1 億以內。

鄭鎧尹表示，一卡通的電支用戶，反而在台北與雙北較多，電子支付用戶高度集中在六都，大約占了 75%，若以票證來看，也就是搭乘大眾交通工具，一卡通大部分使用者還是集中在南部比較多，因為雙北地區悠遊卡很早就進去了，市占本來就非常高，不過，一卡通是很希望兩種用戶可以在 APP 上融合，因此推出新 APP。

鄭鎧尹說明，一卡通 APP 不斷在改版，第一步從綠點開始回饋，綠點大部分的使用者，一定是從票證交易過來，因為大眾交通還是拿卡來搭比較多，但為了領綠點回饋，就一定要回到 APP 上，APP 是電支的工具，希望透過這種方式，把兩邊的不同場域的消費資料結合在一起，來創造新的應用。

一卡通每月新增 4-5 萬用戶，以往新增來源都是 LINE 的好友轉帳，1 個月金額超過 113 億元，但後來陸續上線很多新服務，消費者必須透過 iPASS MONEY 才可使用新功能，像是 TWQR 掃碼功能，結合財金公司給予很多優惠活動，一般消費回饋 10%，但最近台南有特別的活動，最高達 45% 回饋，因此有帶動一波下載 iPASS MONEY 熱潮。

其次則是綠點，聯名卡用戶為了領取綠點回饋，也必須註冊 iPASS MONEY，第三，近期也開啟新的金融服務，就是與安聯投信合作，提供用戶買基金的服務。

鄭鎧尹說，與安聯討論了很久，最終決定只要 1000 元就可以買基金，相當親民，整個 UI、US 使用也非常順，一下就註冊好了，但審核時間較久，主要在於安聯投信那端較嚴格一點，可能要花五天的時間，才可啟動個人買基金服務，這項服務特別受到年輕人喜愛，安聯也反饋，這次的合作已經完全超乎他們的 KPI 期待，而一卡通提供金流，不僅有額外的收益，也能帶動新增用戶。