台股本益比逾23倍 兆豐：處高風險 下半年漲跌看一大因素

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-26 15:43

兆豐國際投顧今 (26) 日發布 2024 年下半年投資展望，在上半年台股衝高後，目前本益比達 23.6 倍、股價淨值比也達 2.36 倍，因此，看台股處於高風險中，企業獲利為牽動台股下半年漲跌的重要關鍵因素。

今年上半年台股在 AI 題材持續發酵、第一季企業獲利大幅成長且優於預期、ETF 熱烈募集強勁資金效應推升下，加權指數攻上 23000 點，自年初最低點起算，波段上漲達 6000 點，漲幅約 35%。

兆豐投顧表示，台股大漲後評價處於歷史區間的高檔，本益比達 23.6 倍、股價淨值比也達 2.36 倍，顯示處於高風險水準。

據 CMoney 資料庫數據，市場預估今年整體上市櫃公司稅後盈餘年成長率達 19.4%，而第一季已達 8700 億元，年增 45%，明顯高於全年預估成長率，兆豐投顧認為，若可維持此一高速成長，則可大幅緩和台股偏高評價處境。

兆豐投顧提醒，主計總處估今年各季 GDP 年增率呈開高走低，也為台股增添漲多整理壓力。

另 一方面，須關注經濟及通膨相關數據，聯準會在今年不具積極降息的必要性，下半年仍須留意聯準會指引與市場預期間的拉鋸對股市的影響。

對於產業趨勢，兆豐投顧認為，電子產業 AI 相關應用仍是關注焦點；其中，NB 因低基期，以及新品 AI PC、Win 10 換代推動換機週期，銷量將回溫，而 AI Server 需求續強、通用伺服器春燕將現，TV 也受大型運動賽事驅動，大尺寸面板需求爆發。