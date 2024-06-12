〈焦點股〉00940創新高！歷經50日重回10元 逾90萬股民全面解套

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 10:13

台股多頭氣勢如虹，今 (13) 日強漲逾 300 點，站上 22400 點之上，權王台積電秒填息續創新天價，多檔台股 ETF 也搭上多頭列車，屢創新高，其中，擁有 98 萬股民的元大台灣價值高息 (00940-TW)，今 (13) 日市價爆量走揚，歷經 50 個交易日，終於回到 10 元發行價之上，擺脫破發陰霾，呈現「全面解套」。

00940 今天吸引買盤進駐，盤中上漲超過 1%，市價最高來到 10.06 元，創 4 月 1 日掛牌以來新高，也意味著 98 萬股民全數解套，截至上午 10 時，成交量已經突破 21 萬張，是昨日全日量能的 3 倍以上。

00940 目前淨值為 9.98 元，資產規模來到約 1870 億元，居 ETF 第七大，在高股息 ETF 中排名第五，截至 6 月 7 日，受益人共有 98 萬 3293 人。