〈焦點股〉00940創新高！歷經50日重回10元 逾90萬股民全面解套
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-13 10:13
台股多頭氣勢如虹，今 (13) 日強漲逾 300 點，站上 22400 點之上，權王台積電秒填息續創新天價，多檔台股 ETF 也搭上多頭列車，屢創新高，其中，擁有 98 萬股民的元大台灣價值高息 (00940-TW)，今 (13) 日市價爆量走揚，歷經 50 個交易日，終於回到 10 元發行價之上，擺脫破發陰霾，呈現「全面解套」。
00940 今天吸引買盤進駐，盤中上漲超過 1%，市價最高來到 10.06 元，創 4 月 1 日掛牌以來新高，也意味著 98 萬股民全數解套，截至上午 10 時，成交量已經突破 21 萬張，是昨日全日量能的 3 倍以上。
00940 目前淨值為 9.98 元，資產規模來到約 1870 億元，居 ETF 第七大，在高股息 ETF 中排名第五，截至 6 月 7 日，受益人共有 98 萬 3293 人。
00940 追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，上月進行成分股異動，各新增、刪除 21 檔，目前持股比重最高為聯電，占比逾 6%，其股價強勢大漲約 3%，其他成分股以電子族群表現較為強勢，包括聯發科、和碩、華碩、日月光投控等，漲勢都相當凌厲，而航運股長榮同步走揚，為 00940 增添上漲動能。
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