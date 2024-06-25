海外股票ETF今年零股成交衝出35億元 00757占比逾2成居冠

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 12:30

美股是今年持續引領台股大漲的先行指標，海外股票型 ETF 表現強強滾，且長線多頭格局不變，只要一拉回高檔震盪，就會逢低吸引投資人大舉搶進零股交易，統計今年以來 61 檔海外股票型 ETF，零股成交金額已經衝出 35 億元，第一名的統一 FANG+(00757-TW) 共成交 8.3 億元，整體占比超過兩成。

投資專家表示，資本市場今年看回不回，AI 大浪潮可望驅動長線多頭行情，與其想等大跌才上車，不如利用零股撿便宜分批布局。

據 CMoney 統計至 6/24，零股成交金額前十大的海外股票型 ETF，總成交值已近 26 億元，其中有 7 檔布局在以 AI 為主的科技產業，顯示零股投資人喜好很集中，而統一 FANG+ 挾著穩坐海外股票型 ETF 股王的氣勢，且十檔成分股檔檔都是趨勢向上的 AI 科技天王，大者恆大優勢讓彈升力道強勁，因此吸引零股成交金額遙遙領先群雄。

不過，即便是股市多頭年，零股成交金額前十大海外股票型 ETF 績效仍表現不一，投資專家表示，長線趨勢核心依舊在 AI 產業，選股要抓緊趨勢向上標的。今年以來科技股雖然漲多，但因獲利亦明顯增加，就評價來看股價並未過高。