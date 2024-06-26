大摩Wilson：就業數據若出狀況 美股將出現10%的明顯回調

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:20

摩根士丹利投資長 Mike Wilson 周二 (25 日) 表示，美國就業市場可能決定美股後市，任何突然的疲軟數據，都可能引發美股有意義的調整。

Wilson 指出，如果新增勞動力開始減少，將消除美國經濟軟著陸的前景，並可能促使聯準會降息。由於當前美股的上漲，主要來自「金髮女孩」的預期推動，出現上述情況，將足以導致股市下跌 10%。

Wilson 說：「市場對美國經濟的看法轉變為擔憂甚至是衰退的關鍵因素是什麼？是勞動力市場。」

他表示，如果非農就業人數跌至 10 萬以下，或失業率上升至 4.3% 以上，經濟放緩將會很明顯。

但可以肯定的是，二者中至少有一個距離 Wilson 指出的門檻還很遠。 5 月新增非農業就業人數飆升至 27.2 萬人，超乎市場預期。5 月失業率終於突破 4%，但表面下的招募趨勢則顯示出複雜的訊號。

Wilson 在最近的一份報告中強調，這對美股投資者來說很重要，因為市場已經更加關注經濟成長軌跡，而非通膨和利率的走向。

他指出，出於這個原因，目前的市場處於高位是有道理的，因為投資者正在買入高品質的成長型交易。

他補充稱，「問題是，這些特定股票的本益比現在是不是太高了？我認為，如果聯準會能實現完美的軟著陸，那就沒問題了。但如果有任何偏差，這將是一個問題。 」

Wilson 說，目前美股有三個主要的異常風險，並指出美國經濟成長放緩發生的可能性最高。通膨反彈或美國公債殖利率飆升則是另外兩個威脅。如果投資者對聯邦債務感到不安，美債殖利率將會攀升。