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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)目標價調升至520元，幅度約5.77%

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 18:10

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台光電(2383-TW)提出目標價估值：中位數由520元上修至520元，調升幅度5.77%。其中最高估值688元，最低估值450元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予台光電(2383-TW)評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。

台光電(2383-TW)今(26日)收盤價為472.5元。近5日股價上漲2.88%，相關零組件業近5日上漲2.2%，集中市場加權指數上漲0.52%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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