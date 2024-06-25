外幣保單前4月新契約保費近千億 美元傳統型續熱銷
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 19:54
金管會今 (25) 日公布，壽險業 2024 年截至 4 月底，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣 961.13 億元，年增 7%，其中傳統型保險約 819.48 億元、年增 17%，投資型保險約 141.65 億元、年減 27%。外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入 40.19%，為近五年同期新低，不過，美元傳統型商品買氣依舊暢旺，大勝投資型。
觀察 5 年來外幣保單新契約保費收入的占比情形，2019 年同期為 39.79%，2020 年為 51.40%，2021 年為 55.75%，2022 年為 61.59%，2023 年為 42.13%。
綜合來看，壽險業辦理外幣保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。
美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，根據統計，今年 4 月底新契約保費收入為 29.65 億美元，年增 2%，其中美元傳統型保單新契約保費 25.72 億美元、年增 12%，美元投資型保單新契約保費 3.93 億美元、年減 36%。
壽險業辦理美元保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。
保險局主秘古坤榮指出，在美元保單新契約保費收入方面，主要因聯準會基準利率維持高檔，美債價格處於低檔，吸引資金轉進高利率的美債，因此無法提振消費者購買動機，此外，2 月適逢農曆春節連假，新契約會延到 3 月發單，使得 4 月美元投資型保單呈下滑。
傳統型美元保單方面，古坤榮說明，由於責任準備金利率的調升，美元保單購買成本相對降低，使得買氣轉趨熱絡，但也因延後發單的影響，新契約保費收入較前一月下滑。值得注意的是，澳幣保單新契約保費收入攀今年來單月新高，市場預期澳洲經濟有好轉，對澳幣投資型保單需求增加。
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