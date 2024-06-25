外幣保單前4月新契約保費近千億 美元傳統型續熱銷

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-25 19:54

金管會今 (25) 日公布，壽險業 2024 年截至 4 月底，外幣保險商品新契約保費收入折合約新台幣 961.13 億元，年增 7%，其中傳統型保險約 819.48 億元、年增 17%，投資型保險約 141.65 億元、年減 27%。外幣保單新契約保費收入占整體新契約保費收入 40.19%，為近五年同期新低，不過，美元傳統型商品買氣依舊暢旺，大勝投資型。

觀察 5 年來外幣保單新契約保費收入的占比情形，2019 年同期為 39.79%，2020 年為 51.40%，2021 年為 55.75%，2022 年為 61.59%，2023 年為 42.13%。

綜合來看，壽險業辦理外幣保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。

美元保單向來為外幣保單銷售的最大宗，根據統計，今年 4 月底新契約保費收入為 29.65 億美元，年增 2%，其中美元傳統型保單新契約保費 25.72 億美元、年增 12%，美元投資型保單新契約保費 3.93 億美元、年減 36%。

壽險業辦理美元保險商品業務，投資型新契約保費收入前三名公司依序為國泰人壽、安聯人壽、富邦人壽。傳統型新契約保費收入前三名公司依序為富邦人壽、國泰人壽、南山人壽。