輝達 亞馬遜 超微在台設資料中心，AI巨頭瘋搶綠電，太陽能股將大放異彩？

陳冠廷分析師(摩爾投顧 ) 2024-06-25 17:30

台灣缺電議題已經延燒好一段時間，而且現在又有輝達決定在台擴大投資，亞馬遜和超微等 AI 巨頭要在台新設資料中心，環保法規和淨零碳排的標準又愈趨嚴格，要乾淨能源勢必得往綠電來走，台灣天氣屬亞熱帶氣候，陽光充沛，而且太陽能是非常成熟的技術，速度快 + 成本低，在全台缺電和 AI 巨頭瘋搶綠能的情境底下，太陽能自然是得擔當大任。

太陽能相關概念股，目前最亮眼的是雲豹能源 (6869-TW)，因傳出輝達向其探詢綠電採購事宜，雲豹能源從 6/14 漲停以來，波段漲幅已逼近 50%，但 6/25 股價雖然仍是大漲，但沒有鎖在漲停，而且量能爆出超過 3 萬 3 千張，遠超過之前平均水平，有漲多獲利了結出貨的疑慮，建議先等回檔機會才安全。

太陽能模組相關的像元晶 (6443-TW) 股價雖然有築底現象，可能已經在打底部整理，但股價仍壓抑在 200 日線下方，目前看雖有可能是低檔，但技術面還不夠強勢。茂迪 (6244-TW) 跟元晶一樣有機會是底部區，股價是已站上 200 日線，相較元晶更強勢一點。

聯合再生 (3576-TW) 股價 3/20 號的低點後，呈現橫盤整理沒有再跌破波段低點，有機會是築底型態，但 200 日線尚在上方，技術面仍未正式翻多。安集 (6477-TW) 股價一樣很大機會是築底的底部型態，股價仍在 200 日線附近整理。

其他太陽能供應鏈股票像國碩 (2406-TW) 從今年 2 月以來站上 200 日線，股價呈現底底高的多頭型態，回測季線都是買點，技術面看短線創高機會是大，但過高不建議追，如果有回測季線的機會是非常好的。

達能 (3686-TW)3/21 站上 200 日線後有漲了一波，格局還是偏多頭，股價目前回測季線支撐附近。中美晶(5483-TW) 技術面看是偏多，前高壓力 244.5 元附近。

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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師

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