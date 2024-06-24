友通攜羅昇斥12.5億元取得怡進工業7成股權 拓智慧包裝堆棧方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 21:25

佳世達 (2352-TW) 集團旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 與子公司羅昇 (8374-TW) 今 (24) 日宣布，以 12.5 億元取得台灣最大的捆包機業者怡進工業 TRANSPAK 70.65% 股權，強化 AI 智動化布局和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案。

怡進工業是台灣最大的捆包機業者，並擁有成立以來即以外銷為主，已建立綿密的歐美通路，歐美營收占 7 成以上。本次入股，友通及羅昇預計分別取得怡進 31.65%、39%，合計共 70.65% 股權。

此次合作基於強化 AI 智動化布局和提供客戶智慧包裝堆棧一站式解決方案，形成產品與通路資源互補，並藉由羅昇在大中華區、怡進在歐美地區的通路及友通的全球資源，共創多贏。

友通總經理蘇家弘表示，與怡進的合作將使友通在自動化領域取得重要進展，怡進產品中使用的自動控制器與機器視覺等技術均是友通在自動化領域的重點應用。

蘇家弘指出，此次合作將深化雙方在歐美自動化市場的影響力，而怡進在歐美自動化應用行業的深耕通路，將為友通提供寶貴的資源，期待藉由整合彼此的通路，共同推動自動化技術的創新與應用。

羅昇總經理李長堅表示，包裝堆棧是顧客產品出貨前的最後關卡，更要追求高效、毫不馬虎，因此羅昇已發展多年結合產線的打包堆棧解決方案，透過提高操作效率和精確度，協助客戶節省打包時間和成本。

他指出，投資怡進後，將可完善智慧包裝堆棧解決方案，整合機器視覺發展高速檢測，達成生產履歷數位化、即時監控和調整等，有效提高效率並降低人為錯誤的風險。此外，結合雙方產品及服務更能強化競爭力，形成優勢互補。