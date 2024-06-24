國產署10宗國有地地上權招標 權利金底價共32.8元 8/12開標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-24 19:57

財政部國有財產署今（24）日公告 10 宗精華區國有土地招標設定地上權標的，含高雄市、台南市各 2 宗，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、苗栗縣、嘉義市各 1 宗，合計面積 3.48 公頃，權利金底價 32 億 8217 萬餘元，地上權存續期間皆為 70 年，訂於 113 年 8 月 12 日開標。

國產署副署長李政宗表示，本批次首次列標標的共 7 宗，且土地使用分區較以往標的多元，其中高雄市前金區第一種產業專用區土地，面積超過 0.8 公頃，權利金底價 9.39 億元，鄰近愛河，為高雄市精華地區難得之大面積土地；高雄市岡山區甲種工業區土地，面積 0.6 頃、權利金底價 1.11 億元，與岡山本洲產業園區、南科高雄園區相鄰，近國道岡山交流道，交通便利。

嘉義市第二種休閒專用區土地，為完整街廓，可規劃健康防老園區，興建健康住宅；新竹縣竹北市行政區土地，位於新竹縣政府行政區範圍內，面積約 500 坪、權利金底價 1.65 億。

另 3 宗住宅區土地分別為，臺南市東區土地，鄰近臺南火車站、成功大學及新樓醫院等，生活機能良好；新北市三峽區土地，鄰三峽國中、臺北大學為優質之住宅環境；臺中市南屯區土地，其鄰近土地甫於上一批公告標脫，本次再推出 1 宗。

另 3 宗曾列標之土地，2 宗為商業區，臺南市東區土地，三面臨路且坵塊方整；桃園市桃園區土地，位經國重劃區內周邊建案林立，面積 1897 坪、權利金底價逾 13 億元；苗栗縣後龍鎮住宅區土地，鄰近後龍國小等學校及臺 1 線等交通要道。