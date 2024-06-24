〈台股盤後〉電子權值股慘綠 重挫439點創2個月最大跌點收22813點

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 14:16

台股今 (24) 日在台積電領跌、半導體、AI 等電子股修正下，大跌 439.69 點或 1.9%，為逾 2 個月來單日最大跌點，收 22813.7 點，摜破 5 日線，成交量 4993 億元；櫃買指數同樣走弱，下跌 3.2 點或 1.2%，收 267.56 點。不過，金融指數則在中場由黑翻紅，不但守穩 200 點，更在尾盤拉高，指數收在 2030.54 點，漲幅 0.38%。

台積電今日下跌 30 元或 3.1%，收 940 元，鴻海下跌 2.8%、聯發科跌 5.8%，族群來看，AI 相關的廣達、緯穎等也跌約半根停板，智邦、緯創、奇鋐等也跌 2-3%，通路指標聯強重挫 8.6%。

IC 設計族群也成重災區，祥碩挫逾 6%、瑞昱及達發、創意等都跌 5%、采鈺跌 4%、世芯 - KY 跌近 3%；其他像是嘉澤跌 5%、南亞科跌 4.3%、力積電、友達、南電、華邦電、宏碁等跌逾 2%。

傳產股方面，重電族群中，華城跌近半根、士電也跌近 4%、東元也修正；貨櫃三雄走弱，萬海跌 3.8%、陽明及長榮同步走弱；不過，紡織股王儒鴻今日逆勢上漲 1.9%，成為較強勢的傳產指標。