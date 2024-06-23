〈台股風向球〉短線乖離大提防修正 漲幅落後股有望趁機冒出頭

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-23 11:50

台股上周續漲 748 點，漲幅達 3.3%，合計 6 月以來已飆漲 2079 點，主要是因權值王台積電 (2330-TW)6 月來漲幅逾 18% 強勁推動，台股交易員提醒，技術面乖離大，而輝達周五高檔轉弱走跌，季底前一有任何風吹草動，現階段很容易引發大盤結帳回檔休息，不過，市場多頭熱度高，落後補漲股反而也有機會因此輪動轉強。

上周外資續買 620 億元，為連 2 周買超，投信買超 89.3 億元，為連 3 買，惟融資餘額衝上 3117 億元也創新高，將使台股逢高震盪更劇烈。

輝達周五高檔壓回，台股 AI 供應鏈短線恐聯袂受壓，不過，台股交易員認為，外資上周最積極買超的個股前三名為廣達 (2382-TW) 近 144 億元，台達電 (2308-TW)78 億元，台積電 49 億元，都是 AI 重要領頭指標，顯然即便股價已逢高，長線成長趨勢仍有利吸引外資駐足，拉回也不用悲觀。

永豐投顧進一步說明，今年以來指數一路上攻，AI 長線趨勢助攻下，大盤幾乎沒有回頭路，如今台股指數與季線乖離高達 10.56%，技術指標進入嚴重超買區，因此，漲多若逢利空訊息，修正速度也會加快加大，建議投資人降溫再進場。

永豐投顧預料，本周主動型基金作帳，籌碼較輕的中小股可能受青睞，但投信也會反相減碼漲多股，一旦發現投信出現熱門股倒貨情況，保留現金再逢低布局。