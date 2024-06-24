【量大強漲股整理】台股震盪回檔之下，投資機會在哪?該如何掌握?

鉅亨研報 2024-06-24 17:26

加權指數，今日開低走低，終場下跌 439.69 點，收在 22813.7 點，成交量 4992 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 451.83 億，投信買超 86.54 億，自營商賣超 85.27 億，三大法人合計賣超 450.56 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.04%，標普 500 指數下跌 0.16%，納指下跌 0.18%，費半下跌 1.27%；美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 51.7，預期 51，前值 51.3；美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 55.1，預期 53.7，前值 54.8，製造業和服務業活動回溫，顯示美國經濟強勁；(NVDA-US) 輝達，下跌 3.22%，收在 126.57 美元，全球市值退居第三，執行長黃仁勳按預定計畫，上周出售了 72 萬股股票，總值 9,646 萬美元，本周三即將召開股東會，說明營運狀況和未來展望；台股方面，加權指數，開低走低，終場下跌 439.69 點，收在 22813.7 點，雖跌破 5 日均線，但成交量明顯萎縮，屬於多頭格局的正常回檔，預期短線震盪整理後，加權指數有望再度上攻，挑戰歷史新高；本周關注焦點，周二將公布美國消費者信心指數，周四將公布美國首次申請失業救濟人數，公布數據將影響聯準會降息的時間和幅度。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 30.9%，收在 940 元，台積電搶攻 AI 商機再下一城，繼獨家代工 (NVDA-US) 輝達、(AMD-US) 超微等科技巨頭 AI 晶片之後，傳出協同旗下 ASIC 設計服務廠 (3343-TW) 創意，揮軍 AI 伺服器必備的高頻寬記憶體（HBM）關鍵周邊元件有成，攜手取得下世代 HBM4 關鍵的基礎介面晶片（base die）大單；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.83%，收在 206 元，外資高盛證券在最新釋出的個股報告中指出，鴻海受惠 iPhone AI 智慧型手機、AI 伺服器兩大需求暢旺，將推升未來獲利增長，因此建議「買進」，目標價由 227 元上調至 257 元，居外資圈最高價；(2454-TW) 聯發科，下跌 5.37%，收在 1410 元，執行長蔡力行指出，聯發科過去對 5G 旗艦型晶片進行重大投資，取得很好的發展，市占率一直增加，運算方面也集中投資在技術開發，車用、ASIC 與 Arm 架構運算也有很多進展，經營團隊有充分信心未來 3~5 年將有很好的成長，權值股普遍受到輝拉回而回落，屬於漲多的修正。

(AAPL-US) 蘋果旗艦手機 iPhone 16 將成為蘋果逆轉勝的「重要一役」，相關供應商將可明顯受惠；(3406-TW) 玉晶光，上漲 0.78%，收在 650 元，5 月合併營收為 15.5 億，年增 110%，法人預估，企業有望取得 iPhone 16 Pro 潛望式鏡頭 20-25% 的訂單，目標價上看 700；(2455-TW) 全新，盤中由黑翻紅，上漲 1.17%，收在 172.5 元，蘋果 iPhone 16 首度支援 WiFi 7 技術，相關 WiFi 7 的功率放大器（PA）需求有望大幅成長，加上資料中心短距離傳輸過去多使用銅線，目前開始多使用光纖，2023 全新短距發射端產品 400G VCSEL 已獲 (MSFT-US) 微軟認證，以獨家供應商之姿，成功打入 ChatGPT 供應鏈，預計 2024H2 將開始貢獻營收，未來也會研發 800G VCSEL，強化產業競爭力。

2023 年美國總統拜登宣布寬頻網路基礎建設計畫，從基建案中提撥逾 420 億美元打造高速網絡，目標在 2030 年前讓所有美國家庭都能快速上網，網通股將長期受惠；(3025-TW) 星通，上漲 1.43%，收在 77.8 元，再創波段新高，5 月合併營收 2746 萬，月增 33%，不僅深耕關鍵任務網路，也強化資安解決方案，推出多功能一站式傳送存取設備新產品，目前已成功打入美國、印度、東歐、東南亞的電力及鐵路市場，預計 2024 年新產品將會陸續貢獻營收。

全球最大被動元件積層陶瓷電容 (MLCC) 供應商，(6987-TYO) 村田，會長村田恒夫觀察當前景氣，感受到中國大陸智慧手機市場零件出貨呈現復甦，來自低階機種及特定客戶高階機種需求增加，因應訂單需求，今年度旗下 MLCC 工廠產能利用率預期將揚升到 85% 至 90%，高於上年度的 80% 至 85%，被動元件族群有望受惠。

台灣被動元件龍頭廠 (2327-TW) 國巨，今日收平盤 759 元，法說會釋出第 2 季營收、毛利率、營益率同步看增的預期，小摩預估，國巨今年全年合併營收將達 1,266.9 億元，年增 17.7%，每股盈餘可望從去年的 41.81 元成長到今年的 52.67 元，因此對國巨維持「優於大盤」評等，上調今年營收及獲利，預期年底的目標價更從 645 元大幅上調近四成到 900 元，成為內外資法人中最高價。

被動元件廠 (6173-TW) 信昌電，上漲 4.81%，收在 56.6 元，隨著電動車、充電樁快充、邊緣 AI 伺服器和硬體、資料中心、物聯網等需求提升，帶動大尺寸大功率 MLCC 和電阻產品應用機會增加，工業儲能和綠能、智慧電網等應用，也帶動大尺寸被動元件需求；網通應用方面，信昌電表示 5G 基地台相關射頻元件應用大量增加，也帶動低溫共燒陶瓷技術（LTCC）濾波器所需陶瓷粉末需求增加，為因應 5G 與 AI 應用市場成長需求，持續開發高階及特殊應用微波粉末，未來成長動能可期。

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(6284-TW) 佳邦，陸系品牌手機需求增加，帶動佳邦小型功率電感出貨量提升，目前市佔率約為 10%，短期目標為翻倍至 20%；每台電動車需要搭載 8 支天線，GPS 天線需求將持續成長，2024Q4 即將落成的竹南 2 廠將增加 GPS 天線產能；2024 年 6 月 20 日 (2492-TW) 華新科和旗下企業 (6284-TW) 佳邦宣布入股 (3042-TW) 晶技，積極擴充被動元件產品線，全力搶攻人工智慧、智能科技、物聯網的發展商機；外資已連 9 買，累計 8364 張，資金動能充足下，預計股價短期有望突破百元大關。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師