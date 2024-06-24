亞東預拌攜根基營造 低碳石灰石混凝土通過國家級結構耐震試驗
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 19:53
亞泥 (1102-TW) 積極推動低碳石灰石水泥混凝土，旗下亞東預拌更與根基營造共組團隊驗證低碳水泥混凝土也能因應台灣多震環境的嚴苛考驗，今 (24) 日宣布，通過國家級結構耐震試驗，未來根基的各項工程將優先採用。
亞東預拌總經理金崇仁表示，低碳石灰石水泥混凝土是時代潮流，以美國為例，2022 年起推動低碳混合水泥僅僅二年，原水泥市場佔有率由 10% 提升至 50%，2012 年至 2018 年 6 年間，全美營建業減碳 32.5 萬噸，2023 年僅僅一年減碳突增達 400 萬噸。
金崇仁進一步指出，這一波低碳趨勢來得又急又快，難免在國內推動有所遲疑，因此公司態度是逐步務實，先訂定完整標準與規範，並且完成各項驗證與測試，再來大力推動。
金崇仁強調，PLC 低碳混凝土在力學性質、耐久性、體積穩定性、硫酸鹽侵蝕及耐震試驗等，表現出相當或更佳成果，在強度和坍度方面表現優異，PLC 低碳混凝土的緻密度高、泌水減少，可降低表面塑性龜裂，同時提早的初凝時間也有助於施工進度。
根基營造總經理黃義芳與總經理陳俊明指出，根基營造近年持續結合優良供應商，投入材料與低碳工法研究，打造更具韌性的營建產業鏈，本次與亞東預拌、東和鋼鐵的超強組合，確立卜特蘭石灰石水泥混凝土與耐震鋼筋的營建低碳 A 級供應鏈。
根基營造與亞東預拌共組堅強團隊，於今年 4 月至 5 月間，委託財團法人台灣營建研究院與國立成功大學，假國家地震試驗中心進行完成 PLC 低碳混凝土梁柱的耐震試驗。
在經過近兩個月縝密的測試，與成大研究團隊的分析，採用亞泥低碳石灰石水泥的混凝土驗證可在減碳的前提下，同時也可以達到台灣建築物混凝土結構設計規範之梁、柱構件耐震需求性能。
除此之外，在本次試驗報告中也再次驗證低碳的石灰石混凝土的彈性模數實際試驗值符合建築設計規範之預測方法，讓低碳水泥混凝土取代一般水泥混凝土，其後續設計與使用無後顧之憂。
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