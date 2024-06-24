亞東預拌攜根基營造 低碳石灰石混凝土通過國家級結構耐震試驗

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-24 19:53

亞東預拌總經理金崇仁表示，低碳石灰石水泥混凝土是時代潮流，以美國為例，2022 年起推動低碳混合水泥僅僅二年，原水泥市場佔有率由 10% 提升至 50%，2012 年至 2018 年 6 年間，全美營建業減碳 32.5 萬噸，2023 年僅僅一年減碳突增達 400 萬噸。

金崇仁進一步指出，這一波低碳趨勢來得又急又快，難免在國內推動有所遲疑，因此公司態度是逐步務實，先訂定完整標準與規範，並且完成各項驗證與測試，再來大力推動。

金崇仁強調，PLC 低碳混凝土在力學性質、耐久性、體積穩定性、硫酸鹽侵蝕及耐震試驗等，表現出相當或更佳成果，在強度和坍度方面表現優異，PLC 低碳混凝土的緻密度高、泌水減少，可降低表面塑性龜裂，同時提早的初凝時間也有助於施工進度。

根基營造總經理黃義芳與總經理陳俊明指出，根基營造近年持續結合優良供應商，投入材料與低碳工法研究，打造更具韌性的營建產業鏈，本次與亞東預拌、東和鋼鐵的超強組合，確立卜特蘭石灰石水泥混凝土與耐震鋼筋的營建低碳 A 級供應鏈。

根基營造與亞東預拌共組堅強團隊，於今年 4 月至 5 月間，委託財團法人台灣營建研究院與國立成功大學，假國家地震試驗中心進行完成 PLC 低碳混凝土梁柱的耐震試驗。

在經過近兩個月縝密的測試，與成大研究團隊的分析，採用亞泥低碳石灰石水泥的混凝土驗證可在減碳的前提下，同時也可以達到台灣建築物混凝土結構設計規範之梁、柱構件耐震需求性能。